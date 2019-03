Agenten vinden vuurwapen in auto van joint-rokende Brabander

Agent arresteert verdachte, archieffoto (foto: Politie)

Agenten hielden hem vannacht rond 02.45 uur staande op de Oosterscheldestraat in Zierikzee. Hij gaf al direct aan geen rijbewijs te hebben en toen de agenten de wietlucht roken, gaf hij toe dat hij vlak daarvoor een joint had gerookt.

Geladen vuurwapen

De auto werd vervolgens doorzocht, op zoek naar drugs, maar de agenten vonden iets anders: er zat een geladen vuurwapen in de jas die op de bijrijdersstoel lag. Het wapen en de auto zijn in beslag genomen. De 21-jarige Brabander is in de boeien geslagen en zit nu vast in een politiecel.