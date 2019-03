Pop Trash Inc maakt zich zorgen over het milieu

Miracle is een single in een reeks van singles die startte in 2017 met Vertigo City. De band is van plan dit jaar een EP uit te brengen waarop deze tracks verzameld worden.

Als je als bandleden anoniem wilt blijven, wordt optreden lastig. Dat geeft ook bandlid N.N. toe: "Dat is wel een dingetje. Wij willen te zijner tijd wel degelijk gaan optreden, maar we willen eerst een discografie verzamelen, veel uitbrengen en dan gaan we eens kijken hoe we dat live gaan invullen."

Een van de mysterieuze bandleden van Pop Trash Inc legt uit waar de single Miracle over gaat