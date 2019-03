Dwangsom van gemeente Veere wordt vijf keer zo hoog; 'Dit is ook voor ons uitzonderlijk'

Het gemeentehuis van de gemeente Veere in Domburg (foto: Wikipedia Commons - Steven Lek)

De verhoging is uitzonderlijk in die zin dat de gemeente Veere nog nooit zo'n grote verhoging van een dwangsom heeft doorgevoerd. "Maar tot nu toe hadden de dwangsommen nog niet het gewenste effect. De eigenaren blijven gewoon doorgaan met het verhuren van de woning. Door deze verhoging hopen we dat er eindelijk een einde komt aan de illegale verhuur."

Alleen permanente bewoning

De woning in kwestie is een grote vakantiewoning aan de Valkenisseweg bij Biggekerke. Volgens de regels van de gemeente mag die woning alleen gebruikt worden voor permanente bewoning, dus door de eigenaar zelf of door een permanente huurder. Verhuren voor kort verblijf is dus volgens de gemeente niet toegestaan.

Als het nodig is, gaan we nog hoger." wethouder Marcel Steketee

Desondanks is de woning volgens de gemeente sinds 1 februari al vijf keer illegaal verhuurd. De drie eigenaren moesten daarom al vijf keer ieder een boete van 1.000 euro betalen.

Maximum 25.000 euro

Als nu opnieuw een overtreding wordt geconstateerd moeten ze per overtreding en per persoon 5.000 euro betalen, tot een maximum van 25.000 euro per eigenaar. "En als het nodig is, gaan we nog hoger", zegt Steketee.

De eigenaren zijn het niet eens met de regels die de gemeente oplegt. Ze zeggen dat ze niet per direct kunnen stoppen met de verhuur, omdat ze daartoe al contracten hebben afgesloten met verhuurbedrijven.

Openstaande boekingen

De woning wordt niet meer aangeboden via verhuursites, maar er zouden nog openstaande boekingen zijn tot en met november. De gemeente accepteert dat niet en probeert via de dwangsommen af te dwingen dat ook de openstaande boekingen worden geannuleerd.

De eigenaren van de woning hebben al meerdere keren geprobeerd om via juridische procedures hun gelijk te halen. Tot nu toe was dat zonder resultaat, maar ze hebben nog meerdere procedures bij de rechtbanken in Middelburg en Breda lopen.

'Geen jurist'

Of de gemeente de betaalde dwangsommen moet terugbetalen als de eigenaren alsnog gelijk krijgen van de rechter weet wethouder Steketee niet. "Dat zou ik ook na moeten vragen, ik ben geen jurist." Maar hij ziet de openstaande juridische procedures wel met vertrouwen tegemoet.