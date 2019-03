Inventaris van fruitbedrijf in beslag genomen bij drugsactie

Cocaïne tussen de bananen, archieffoto (foto: Douane)

Het ging bij de controles vooral om bedrijven die tropisch fruit importeren vanuit Zuid-Amerika, mogelijk als dekmantel voor de smokkel van cocaïne. De actieweek is de start van het project Piggyback. Het onderzoek naar mogelijke drugshandel door fruitbedrijven gaat de komende maanden nog verder.

De Belastingdienst, douane en politie werkten bij de controles samen met de FIU, Kamer van Koophandel, het Openbaar Ministerie en de Federale politie in België. Ook verschillende gemeenten, het RIEC en de Taskforce Brabant-Zeeland namen deel aan de actie.

Informatie verzameld

De verschillende diensten hebben informatie verzameld over bedrijven uit de fruitbranche die mogelijk betrokken zijn bij het smokkelen van cocaïne. Bij de controles bleken een aantal bedrijven op opvallende plekken te zijn gevestigd. Zoals bedrijven op een camping, in een woonhuis of een bedrijfsverzamelgebouw.

De douane heeft twee keer proces-verbaal opgemaakt voor het lossen van containers zonder toestemming. Ook werd bij de start van de actie een eerdere cokevondst in de haven van Antwerpen bekendgemaakt.

Cocaïne gevonden

De politie nam daar op vrijdag 15 maart 1500 kilo cocaïne in beslag. De drugs zaten verstopt tussen een partij bananen die bestemd was voor een fruitbedrijf in Kapelle. Veertien personen werden daarvoor in Kapelle aangehouden, onder meer uit Goes, Middelburg, Hansweert, Rotterdam, Amsterdam en Berkel-Enschot.

Elf van de aangehouden verdachten zijn inmiddels voorgeleid en zitten nog vast. Drie verdachten zijn op vrije voeten gesteld in afwachting van verder onderzoek.

