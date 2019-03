Opnieuw blessures bij Hoek; Fitsch en Tiebosch uitgeschakeld

Gianni Tiebosch is drie tot zes weken uitgeschakeld door een meniscusblessure. (foto: Orange Pictures)

Fitsch heeft al langer knieproblemen (patellapees). Trainer Hugo Vandenheede denkt dat de problemen zijn verergerd tijdens het duel van vorige week tijdens Ajax. "Het is een heel hard kunstgrasveld, niet zo goed als bij ons. De blessure is bij Lionel blijven sluimeren en speelt nu weer op door de harde ondergrond bij Ajax."

Probleem

Vandenheede heeft nu een probleem op te lossen omdat het nog niet zeker is of de vaste rechtsback Fabian Wilson weer inzetbaar is. De bedoeling was dat Wilson na een heupblessure terug zou keren in de wedstrijdselectie. "Hij heeft reactie gekregen na de training deze week. Ik zal vandaag met hem overleggen of hij wel of niet kan spelen."

Drie tot zes weken uitgeschakeld

Gianni Tiebosch (foto, boven) is volgens Vandenheede drie tot zes weken uitgeschakeld vanwege een meniscusblessure. "Er zit een scheurtje in." Ook hier speelt volgens Vandenheede het kunstgrasveld in Amsterdam een rol.

Hoek kampt met blessures, want behalve Fitsch en Tiebosch zijn ook keeper Jordi De Jonghe en Sidy Ceesay niet inzetbaar tegen Jong FC Groningen.

Wel keert verdediger Kim Van den Bergh terug op het veld na een dijbeenblessure. Van den Bergh miste het duel tegen Ajax.

Hoek-trainer Hugo Vandenheede moet improviseren door blessures (foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie A

stand 1. Noordwijk 25-56 2. DVS'33 25-51 3. Quick Boys 25-51 4. Hoek 25-48 5. SteDoCo 25-43 6. Jong FC Groningen 25-42

Na het binnenhalen van de tweede periodetitel verloor Hoek twee duels rij: tegen DVS'33 en Ajax. "We hadden naar die periodetitel toegewerkt in Sneek. Daarna was de druk eraf en voila. Toen kwam het dipje", aldus Vandenheede (foto, boven)

Gemor

"Er kwam wat gemor binnen de groep", zegt Vandenheede, die heel stellig is over inzet en scherpte. "Wie dat niet heeft, gaat eruit bij mij. We verwachten altijd een maximale inzet."