Zeeuws-Vlaamse ketchupmaker zit zonder uien door slechte oogst, en de tijd dringt...

Daarom doet Keizer nu een oproep aan alle Zeeuwse, en dan met name de Zeeuws-Vlaamse, uientelers: wie heeft er nog rode uien in de aanbieding? Maar Keizer is wel stellig: het moeten écht Zeeuwse uien zijn.

'Dan kan je net zo goed Heinz kopen'

"Als het geen Zeeuwse, of liever nog Zeeuws-Vlaamse uien zijn, dan kan je net zo goed Heinz kopen", zegt Keizer. "Dat is juist het hele verhaal achter mijn ketchup: ik gebruik regionale producten. Mijn vaste teler is mijn achterbuurman."

Die achterbuurman had door de droogte een slechte oogst, waardoor Keizer nu zonder uien zit. En het moeten vooral ook róde uien zijn. "Ik gebruik ze als smaakversterker. Ze versterken ook het rood van de tomaat. In een 'echte' ketchupfabriek gebruiken ze poedertjes om de ketchup rood te kleuren, ik gebruik rode uien en paprika."

Twintig à dertig kilo rode uien

Volgende week start het tomatenseizoen. Voor die tijd moet de ketchupmaker ergens zo'n twintig à dertig kilo rode uien vandaan zien te halen. "Daar kan ik denk ik een kleine drie weken mee vooruit."

De Ketchupfabriek begon ooit als kleinschalig project in Patricks keuken. Maar waar hij destijds zijn ketchup verkocht aan een handjevol klanten, kun je zijn flesjes nu overal in Nederland terugvinden in bepaalde supermarktketens en wordt zijn ketchup nu zelfs verkocht in België en Zwitserland.

Goede hoop

Als het niet lukt om op tijd aan rode uien te komen, zorgt dat dus voor teleurstelling in binnen- én buitenland. Maar Keizer heeft er nog goede hoop op dat het gaat lukken om op tijd Zeeuwse telers te vinden die nog genoeg rode uien te bieden hebben.

