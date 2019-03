Zo heb je Michiel de Ruyter nog niet eerder gezien: als zingende zeeheld

Schilderij van Michiel de Ruyter en zijn familie (1662) (foto: Jurriaen Jacobson )

Muziektheater Zeeland wilde iets bijzonders maken als jubileumvoorstelling, een groots verhaal met een Zeeuwse tintje. De keuze viel al snel op het levensverhaal van Michiel de Ruyter. Muziektheater Zeeland wil vooral de mens achter de admiraal laten zien. Zijn twijfels en onzekerheid om de juiste beslissingen te nemen en loyaliteit aan de republiek en zijn gezin. Het scenario voor de musical is geschreven door Rini de Koster.

Zondagmiddag is de officiële bekendmaking van de musical over Michiel de Ruyter in het maritiem MuZEEum in Vlissingen. Rob van der Meule en Vera de Koster geven dan een muzikaal voorproefje op de musical die in maart 2020 in première gaat.