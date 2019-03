Auto raakt van de weg op A58 en knalt tegen boom

Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur op de rijbaan richting Vlissingen, ter hoogte van de parkeerplaats Het Scheldt. De man verloor door nog onbekende oorzaak de controle over zijn voertuig.

De bestuurder van de auto is onderzocht door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto is weggesleept door een bergingsbedrijf. De afrit naar de parkeerplaats was hiervoor enige tijd afgesloten.

Beschadigde auto weggetakeld door bergingsbedrijf (foto: HV Zeeland)