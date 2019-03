Man (24) opgepakt vanwege doodsbedreiging bij bedrijf in Vlissingen

Arrestatie (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Donderdagmiddag was de man bij een bedrijf. Daar bedreigde hij iemand met de dood. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Of het gaat om medewerkers of klanten van het bedrijf is niet bekend.

De 24-jarige man uit Middelburg zit nog vast in het politiecellencomplex en wordt daar nu verhoord.