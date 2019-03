Uitbater Middelburgs café De Mug mogelijk failliet door asbestsanering

Café De Mug in Middelburg (foto: Café De Mug)

Daardoor duurde de sanering niet alleen veel langer dan gepland, van het interieur was na de sanering ook weinig over. "Het pand was volledig gestript tot op de buitenmuren. Hierdoor was het niet mogelijk om de Mug in de oude staat te behouden", aldus bedrijfsleider Edgar Stemmerich van café De Mug.

Financieel niet meer haalbaar

Tijdens de verbouwing werd het personeel doorbetaald, maar dat bleek financieel niet meer haalbaar. Daarom heeft de bv die het café exploiteert, Franklin Exploitatiemaatschappij II, afgelopen week surseance van betaling aangevraagd en gekregen.

Het gaat daarbij dus alleen om die bv, Franklin Exploitatiemaatschappij II. De overige vennootschappen die betrokken zijn bij De Mug vallen buiten dit uitstel van betaling en een eventueel daarop volgend faillissement. Dus de vennootschappen die onder meer de inventaris van het café, het onroerend goed en de namen De Mug en het huisbier Mug Bitter in het beheer hebben, blijven buiten schot.

Vervolgstappen

Het is dan ook de bedoeling dat De Mug uiteindelijk weer terugkomt op deze plek. Volgens Stemmerich word er nog overlegd met de curator wat de vervolgstappen zijn, maar hij hoopt dat alle medewerkers weer zullen terugkeren als de verbouwing van het café in juni is afgerond.

De Mug is een zeer populair café, dat ook in de jaarlijkse Café Top 100 van Misset Horeca vaak hoge ogen gooit. Het Middelburgse café werd meerdere keren bekroond tot beste café van Zeeland en eindigde de laatste jaren in Zeeland telkens als tweede.

'Omzet is verdubbeld'

De huidige eigenaar, Franklin Real Estate uit Amsterdam, heeft het café twee jaar geleden overgenomen van Barend Midavaine. In die periode is er flink in het café geïnvesteerd en volgens Stemmerich liepen de zaken goed. "De omzet is in die periode verdubbeld."

De eigenaar en de naar alle waarschijnlijkheid nu failliete uitbater zijn gescheiden bedrijven, maar ze zijn wel nauw aan elkaar verbonden. Eigenaar Franklin Real Estate verhuurt De Mug aan Franklin Exploitatiemaatschappij I en die verpacht het weer aan de uitbater, Franklin Exploitatiemaatschappij II. Wie na de verbouwing de nieuwe uitbater wordt van De Mug is onbekend. Mogelijk maakt Franklin Exploitatiemaatschappij II een doorstart, maar ook de oprichting van een nieuwe bv, bijvoorbeeld met een naam als Franklin Exploitatiemaatschappij III, behoort tot de mogelijkheden.

De zaken liepen zo goed dat een uitbreiding nodig was. Er werden plannen gemaakt om het bovenliggende hotel uit te breiden van vier naar veertien kamers en er zou ook meer ruimte komen aan de bar. "Op drukke dagen moesten immers gasten geweigerd worden vanwege plaatsgebrek", aldus Stemmerich. Tijdens de voorbereidingen voor die verbouwing werd asbest gevonden.

Veel meer asbest

Er bleek veel meer asbest in het pand te zitten dan aanvankelijk was geschat. De sanering, die volgens Stemmerich in eerste instantie was ingeschat op een periode van drie weken, duurde uiteindelijk drie maanden. Dit gecombineerd met de schade die door die sanering aan het interieur was aangericht, zorgde volgens de bedrijfsleider voor een onhoudbare situatie.

Desondanks heeft hij vertrouwen in de toekomst. Volgens Stemmerich zal na de verbouwing in juni 'een prachtige nieuwe zaak herrijzen'. "De nieuwe Mug zal weer dé ontmoetingsplaats worden voor de Middelburger!", belooft hij.

