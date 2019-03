Auto-achtig voertuig rijdt ruim vijf keer te hard: 134 in plaats van 25 kilometer per uur

Mmbs in beslag genomen in Hulst (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen)

Surveillerende agenten zagen het voertuig rond 16.45 uur rijden op de Grote Kreekweg. In eerste instantie dachten ze dat het ging om een auto die niet was voorzien van geldige kentekenplaten. Achter het stuur bleek een 17-jarige jongen uit de gemeente Hulst te zitten.

Al op 16-jarige leeftijd

Het bleek dus niet om een auto te gaan, maar om een motorrijtuig met beperkte snelheid (mmbs). Zo'n voertuig mag je al op 16-jarige leeftijd besturen als je in bezit bent van een Categorie T-rijbewijs. Een autorijbewijs (Categorie B) is dus niet nodig, wegenbelasting is niet van toepassing en ook een geldig autokenteken is niet noodzakelijk.

De keerzijde is dat een mmbs niet harde mag dan 25 kilometer per uur en om dat af te dwingen worden in zulke voertuigen begrenzers aangebracht. Die kunnen echter weer verwijderd worden en de agenten hadden het vermoeden dat er ook in dit geval aan de begrenzer was gesleuteld. Daarom hebben ze het voertuig onderworpen aan zogeheten rijproef.

Zo hard mogelijk

Dat houdt simpelweg in dat de agenten, op verantwoorde wijze, zo hard mogelijk proberen te rijden met het voertuig. Daarbij haalden ze met enig gemak de 134 kilometer per uur. "Het spreekt voor zich dat deze rijproef veilig werd uitgevoerd", schrijft de politie verder op Facebook.

Het voertuig werd in beslag genomen en de 17 jarige bestuurder krijgt een boete. Het Openbaar Ministerie zal een beslissing nemen over de verdere verloop van de zaak.