Politie waarschuwt voor inbraakgolf op Walcheren; 'Bel meteen 112!'

Inbreker op klaarlichte dag, in scène gezet (foto: informedmag.com)

De inbraken op Walcheren vonden zowel overdag als in de avonduren plaats. In de meeste gevallen werd een raam ingeslagen om een woning binnen te komen, maar in sommige gevallen werd een huis binnengedrongen via het dak.

Buit bestaat telkens uit kleine spullen

Bij vrijwel al deze inbraken is er geld meegenomen uit de huizen, maar in één geval werden ook een laptop en enkele horloges buitgemaakt. De buit bestaat dus telkens uit kleine spullen die je eenvoudig ongezien kan vervoeren in een tasje of jaszak. Volgens de politie is dát hoe een inbreker vaak te werk gaat; hij wil snel naar binnen en ook weer snel naar buiten met een buit waarvan het niet opvalt dat hij die bij zich heeft.

De politie adviseert iedereen om waardevolle spullen uit het zicht te leggen en de huissleutel niet onder de bloempot bij de voordeur of onder de deurmat te leggen. Iedereen die iets verdachts ziet wat zou kunnen duiden op een inbraakpoging wordt opgeroepen om meteen 112 te bellen.

'Meteen bellen'

"Dus: metéén bellen, niet wachten tot je thuis bent. Denk ook niet dat 'iemand anders vast wel zal bellen', want als iedereen dat denkt dan wordt er uiteindelijk helemaal niet gebeld", schrijft de politie in een oproep aan de inwoners van Walcheren.

Ook iedereen die meer informatie heeft over de eerdere inbraken wordt opgeroepen om zich te melden bij de politie.