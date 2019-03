Veenstra heeft geen zin om met GOES het seizoen 'uit te fietsen'

Mart de Kroo scoorde tegen OJC Rosmalen twee treffers (foto: Rene van der Vliet)

Veenstra ziet vooral kansen voor de promovendus om nog sportief succes te halen.

Periode

GOES staat namelijk gedeeld eerste in de stand van de derde periode. "We willen dit seizoen vijftig punten halen. Dat is nog steeds onze doelstelling. We hebben er nog veertien nodig", zegt Veenstra.

"Een andere doelstelling was het halen van het hoofdtoernooi van de KNVB Beker. Dat is niet gelukt, maar als we in plaats daarvan een periode winnen, hoor je mij niet klagen. En als OSS'20 een periode kan winnen, kunnen wij het ook."

GOES speelt morgen de verre uitwedstrijd tegen laagvlieger Quick'20. "We vertrekken al om acht uur met de bus naar Oldenzaal met achttien fitte spelers." Alleen Daniel Wissel en Rick de Punder zijn niet inzetbaar.

Derde Divisie B

stand 1. Jong FC Volendam 24-48 2. TEC 24-47 3. OFC 25-46 7. GOES 24-36 17. Quick'20 24-20

Lachende gezichten

De twee overwinningen op rij (tegen Blauw Geel'38 en OJC Rosmalen) zorgen weer voor lachende gezichten in Goes, dat een moeilijke periode kende met een aantal nederlagen.

"We hebben een fitte selectie. De jongens willen met me mee om zo goed mogelijk te presteren. Ik zie veel overeenkomsten met vorig seizoen."

Toen kende GOES een uitstekend slot van de competitie waarin promotie naar de Derde Divisie werd behaald.