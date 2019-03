Keeper Volendam bezorgt Groene Ster Vlissingen thuisnederlaag

Doelman Jack Steur van ZVV Volendam eiste vrijdagavond in Vlissingen de hoofdrol voor zich op in het eredivisieduel tegen Groene Ster. De keeper scoorde voor rust de gelijkmaker en in de slotfase ook de 2-3 door twee keer vanaf eigen helft uit te halen. Daardoor verloor Groene Ster de thuiswedstrijd en het laatste sprankje hoop op een plaats in de play-offs.