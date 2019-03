Bekerfinale Groene Ster verzet vanwege Feyenoord-AZ

Groene Ster juicht na een doelpunt (foto: Paul ten Hacken)

Groene Ster - FC Eindhoven wordt nu dus op vrijdag 19 april gespeeld in het Rotterdamse Topsportcentrum. De aftrap is om 20.30 uur. Kaarten voor de finale zijn vanaf woensdag te koop op de website van de KNVB.

Koploper

Groene Ster zal een zware kluif krijgen om de finale te kunnen winnen. Tegenstander FC Eindhoven is de koploper in de eredivisie en het won in de competitie twee keer van Groene Ster. Op 28 september in Vlissingen met 2-10 en en op 25 januari in Eindhoven met 5-0.

