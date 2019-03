Rijbewijs en auto van verkeersovertreders in beslag genomen

Blaastest politie (foto: ANP)

De drankrijder, een 49-jarige vrouw uit Breskens, werd op vrijdagavond rond 20.00 uur door de politie betrapt. Agenten lieten haar op straat blazen, dat gebeurde op de Damstraat in Schoondijke en daaruit bleek dat te veel gedronken had.

Vier keer meer dan toegestaan

Bij de ademanalyse op het politiebureau bleek er 915 microgram alcohol per liter in de uitgeademde lucht te zitten. Dat is ruim vier keer meer dan de toegestane hoeveelheid: 220 microgram per liter. Ze moest haar rijbewijs meteen inleveren. De officier van justitie zal later beslissen of zij het document nog terugkrijgt.

In Hulst, op de Spoorweg, hielden agenten rond 00.45 uur een automobilist staande voor een controle. De bestuurder van de auto, een 26-jarige man uit Arnhem, gaf meteen aan geen rijbewijs te hebben. Het bleek al de derde keer te zijn dat hij betrapt werd op rijden zonder rijbewijs. De agenten namen daarom contact op met de officier van justitie. Die bepaalde dat de auto waar de man in reed in beslag kon worden genomen.