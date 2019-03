Minister verlengt toch eenmalig de pulsvisvergunningen, maar mag dat wel?

Pulsvisser inspecteert zijn pulskor (foto: ANP)

Vorige maand besloot de Europese Unie dat er een verbod komt op het pulsvissen. Veel Zeeuwse vissers zijn de afgelopen jaren overgestapt op deze vismethode. Met elektriciteit worden vissen uit de zeebodem opgeschrikt, waardoor ze in de netten zwemmen. Pulsvissen is veel efficiënter dan vissen met de traditionele boomkor, waarbij kettingen over de bodem slepen, omdat daarbij door de extra weerstand meer brandstof verbruikt wordt.

Concurrentievervalsing

De vergunningen werden uitsluitend aan Nederlandse vissers verleend, onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. Vissers uit met name Engeland en Frankrijk zagen dit als concurrentievervalsing en hebben in de Europese politiek gelobbyd voor een verbod. En met succes, dat verbod komt er. En dat gaat de Zeeuwse pulsvissers veel geld kosten.

Schouten schrijft in een brief aan de vissers dat ze het verbod betreurt, maar dat ze niet verwacht dat ze er nog iets aan kan veranderen. Ze wil vissers met een tijdelijke vergunning de tijd geven om op andere vismethodes over te stappen. Daarom worden nu alle vergunningen verlengd die in april zouden aflopen.

Geen commentaar

Ondanks deze toezegging van minister Schouten blijft nog veel onduidelijk. Zo is het nog maar de vraag of Nederland zomaar de vergunningen kan verlengen zonder toestemming van de Europese Unie. Een woordvoerder van de Europese Commissie zei tegen de NOS vandaag nog geen commentaar te willen geven op het Nederlandse besluit.

In Zeeland gaat het om zes viskotters met zo'n tijdelijke vergunning. Voor twaalf andere Zeeuwse viskotters met een vergunning voor onbepaalde tijd geldt dat ze als het aan Schouten ligt sowieso nog twee jaar door mogen vissen met de pulskor. Maar ook dat staat nog op losse schroeven. De NOS heeft eerder uitgezocht dat van de 42 Nederlandse pulsvissers met een vergunning voor onbepaalde tijd als het aan de EU ligt maar tien tot vijftien uitstel mogen krijgen.

Lange wachttijden

Wat wel duidelijk naar voren komt uit de brief van Schouten is dat wat de Nederlandse overheid betreft alle Nederlandse en dus ook alle Zeeuwse pulsvissers genoeg tijd moeten krijgen om hun viskotters om te kunnen bouwen. Ze moeten namelijk allemaal weer terug omschakelen van de pulskor naar de boomkor, zonder stroomstootjes dus. De vissers verwachten dat daardoor lange wachtlijsten zullen ontstaan bij bedrijven die de kotters ombouwen.

Schouten schrijft verder in de brief dat ze de vissers direct na de stemmingen in het Europees Parlement hierover zal informeren. Die stemmingen zijn waarschijnlijk half april. Als het goed is, moet dan ook duidelijk zijn wie nu precies wanneer met het pulsvissen moet stoppen.

Lees ook: