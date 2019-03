Man slaat met honkbalknuppel bij uit de hand gelopen verkeersruzie

Politie neemt drugstest af, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

De ruzie begon gistermiddag op de A16, ter hoogte van Rotterdam. De automobilist uit Almere zou een andere weggebruiker, een automobilist uit Renesse, hebben afgesneden. Die reageerde daarop met een opgestoken middelvinger. De Almeerder ontstak in woede en zette de achtervolging in.

Honkbalknuppel

Hij bleef de automobilist uit Renesse volgen tot in Zierikzee. Toen de man uit Almere bij de verkeerslichten in Serooskerke op Schouwen uit zijn achterbak een honkbalknuppel pakte, werd het de automobilist uit Renesse te gortig en belde hij de politie.

Agenten wachtten beide automobilisten op bij de Laan van Sint Hilaire en hielden de achtervolgende auto daar rond 16.45 uur staande. In zijn auto vonden de agenten niet alleen de honkbalknuppel, maar ook ruim achttien gram wiet en 22 xtc-pillen. De drugs en de knuppel werden in beslag genomen.

Speekseltest

Van de man uit Almere is ook een speekseltest afgenomen op het politiebureau. Daaruit bleek dat hij onder invloed was van THC, de werkzame stof in hasj en wiet achter het stuur zat. Een GGD-arts heeft bloed afgenomen van de man om te bepalen hoeveel drugs hij precies had gebruikt. In afwachting van de uitslag van het bloedonderzoek is alvast het rijbewijs van de automobilist uit Almere in beslag genomen.