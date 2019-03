Boerin Bertie met voorkeursstemmen gekozen in provinciebestuur

Boerin Bertie wilde eerder deze week alvast wel even plaatsnemen in de Statenzaal (foto: Omroep Zeeland)

Steur stond op een tiende plek op de kandidatenlijst. Ze zegt verbaasd te zijn over de uitslag van de Statenverkiezingen. "Ik hoorde dat je voor een plek in het provinciebestuur zo'n 1.100 stemmen nodig had. Dat is best wel veel." Maar voor Steur bleek dat niet te veel. Ze had er zelfs bijna twee keer zoveel, hoorde ze vrijdag vanuit het provinciehuis.

Meer kandidaten met voorkeursstemmen

Het officiële aantal stemmen wordt maandag bekendgemaakt. Dan wordt ook duidelijk of er nog meer kandidaten met voorkeursstemmen gekozen zijn voor het provinciebestuur. Voor Steur betekent haar Statenlidmaatschap overigens een terugkeer in het openbaar bestuur. Ze zat van 2002 tot 2006 namens de lokale partij Leefbaar Schouwen-Duiveland in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland.

De komst van Steur in de Statenzaal betekent het vertrek van Mark Faasse uit Kamperland. Het huidig Statenlid van Zeeland Lokaal stond bij de verkiezingen van woensdag op een tweede plek op de kandidatenlijst van de Partij voor Zeeland. Beide partijen zijn samengegaan.

Ruim voldoende

Ook bij de verkiezingen voor het waterschap behaalde Steur meer dan 2.000 voorkeursstemmen; 2.575 om precies te zijn. Ook ruim voldoende voor een stoel in het algemeen bestuur. Waarschijnlijk gaat die positie nu naar Chris Koopman, die onder Bertie op de lijst staat. Bij de Waterschapsverkiezingen is ook Marleen Blommaert van Water Natuurlijk met voorkeur gekozen in het bestuur.

Lees ook: