Scalda sleept recordaantal medailles in de wacht

De winnaars van Skills The Finals (foto: Scalda)

Het NK voor beroepen, ook wel Skills The Finals genoemd, vond afgelopen week plaats in de RAI in Amsterdam en is het grootste beroepenevent van Nederland. In totaal deden er duizend studenten uit heel Nederland aan mee. Skills The Finals is volgens Scalda een belangrijke kweekvijver voor de arbeidsmarkt.

De negentien studenten van Scalda deden in achttien verschillende vakrichtingen mee aan de wedstrijd. Voor student Ike Vermeulen is het de tweede keer dat hij met een gouden medaille naar huis gaat. Hij won vorig jaar ook, en wist dit jaar zijn titel 'Nederlands Kampioen CAD-tekenen' te prolongeren.

De drie Zeeuwse winnaars maken kans om namens Team NL deel te nemen aan WorldSkills 2019, het WK voor beroepen. Dit vindt in augustus plaats in Kazan, Rusland. Jammer genoeg voor Dirk Harpe gaat aan hem die kans voorbij: hij is te oud voor deelname aan het WK.

Overzicht winnaars Skills The Finals

Naam Medaille Categorie Dirk Harpe goud autotechnicus Melvin van der Borgt goud bedrijfsadministrateur Ike Vermeulen goud CAD-tekenen Maxime de Pan zilver tandartsassistent Maxim Janse zilver verkoopspecialist Gerben Swart zilver CAD-tekenen Tham Cao brons gastheer/gastvrouw Maurice Bal brons elektrotechnicus Christiaan Riedijk brons sanitaire- en verwarmingstechnicus Tessa Snijders brons dierverzorger