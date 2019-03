Vier keer meer drugsdumpingen in 2018 in Zeeland dan het jaar ervoor

In september werden dampende vaten vol drugsafval gevonden in IJzendijke (foto: HV Zeeland)

Landelijk is aantal lozingen van chemisch drugsafval is in Nederland vorig jaar gestegen tot bijna driehonderd dumpingen. Dat betekent een stijging van 42 procent ten opzicht van 2017 toen het aantal lozingen net iets boven de tweehonderd uitkwam. Koploper is de provincie Noord-Brabant. Daar steeg het aantal lozingen van chemisch drugsafval met een derde tot 109. Ook Zuid-Holland scoorde hoog, daar trof de politie 39 keer chemisch drugsafval aan. Een jaar eerder ging het nog om twaalf dumpingen.

Vier keer meer drugsdumpingen

In Zeeland waren er afgelopen jaar volgens de politiecijfers vier keer meer drugsdumpingen dan in het jaar ervoor. Toch is dat aantal hier nog relatief gering, het steeg volgens de cijfers die de politie vandaag naar buiten bracht van twee in 2017 naar acht in 2018.

Aantal drugsdumpingen per provincie in ERISSP-rapport (foto: Politie)

Door de toename van het aantal drugsdumpingen stijgt Zeeland ook in de provinciale rangorde voor wat betreft het aantal drugsdumpingen. In 2017 waren er alleen in Groningen, Friesland en Drenthe minder drugsdumpingen dan in onze provincie, maar afgelopen jaar steeg Zeeland Flevoland voorbij en volgt nu Overijssel en Noord-Holland op voet, in die twee provincies werd maar één keer meer drugsafval gedumpt dan in onze provincie.

Vertekend beeld

Deze cijfers geven volgens Freek Pecht van de politie Zeeland-West-Brabant wel een beetje een vertekend beeld. "Het gaat om cijfers die worden verzameld voor een Europees bureau, ERISSP, en daarbij worden niet alle drugsdumpingen meegenomen. Dat bureau kijkt alleen naar de puur synthetische drugs, zoals amfetamine, methamfetamine en mdma. Dumpingen als gevolg de productie van bijvoorbeeld cocaïne worden niet meegenomen, terwijl dat net zo goed schadelijke chemische stoffen zijn."

Wanneer we dus het aantal drugsdumpingen in Zeeland van de politie zelf aanhouden, waarbij de dumpingen van andere soorten drugs wél worden meegenomen, komt dat aantal nog hoger uit: drie in 2017 en dertien in 2018.

Dertien dumpingen in 2018 9-11-2018 Noordstraat in Biervliet

8-11-2018 Nieuwe Blikstraat in Sluiskil

11-10-2018 Nieuwe Postweg bij Tholen

29-9-2018 Lange Zandweg bij Poortvliet

27-9-2018 Middenweg in Hoek

21-9-2018 Stavenisseweg in Stavenisse

19-9-2018 Spuidamstraat in Scherpenisse

19-9-2018 Nieuwe Postweg N286 bij Tholen

6-9-2018 Mollekot bij IJzendijke

5-9-2018 Koegorsstraat bij Terneuzen

5-9-2018 Spuikreekweg in Sluiskil

31-7-2018 De Middenhof in Rilland

27-5-2018 Duivenhoek in Rilland Drie dumpingen in 2017 22-6-2017 Stuerboutstraat in Waterlandkerkje

12-2-2017 Wrangeweg bij Kloetinge

8-2-2017 Vlierweg bij Rilland

Dat lijkt het beeld te versterken dat wordt geschetst door de hulpdiensten: dat criminelen van elders naar Zeeland komen om hier hun drugsafval te dumpen, omdat hier de pakkans kleiner is. Dat wordt ook wel het waterbedeffect genoemd. Doordat er elders strenger wordt gecontroleerd, gaan ze op zoek naar andere plekken voor hun criminele activiteiten en komen daarbij uit in onze provincie.

Mix van vooral oplosmiddelen en zuren

Het gedumpte drugsafval bestaat meestal uit een mix van vooral oplosmiddelen en zuren. De exacte samenstelling is afhankelijk van welke drugs geproduceerd zijn. Voor het maken van amfetamine is zoutzuur, mierenzuur en zwavelzuur nodig en oplosmiddelen als aceton of methanol. Bij de productie van MDMA, oftewel xtc, komt vooral oplosmiddel vrij, zoals aceton, dat makkelijk ontvlambaar is. Ook blijft dan vaak zoutzuur over.

Die drugsdumpingen kosten de samenleving duizenden euro's per drugsdumping. En het aantal zichtbare drugsdumpingen is maar een topje van de ijsberg. Uit onderzoek blijkt dat slechts een derde van het drugsafval wordt gedumpt, het merendeel wordt rechtstreeks in het riool of in het grondwater geloosd.

