Apparatuurdief loopt tegen de lamp door diefstal van trekker in Waarde

Agenten zagen in de nacht van zondag 3 op maandag 4 maart 02.15 uur een bestelauto rijden over de Oude Rijksweg, met daarachter op een aanhangwagen het trekkertje. Ze vertrouwden het niet en besloten om op onderzoek uit te gaan. Maar toen de agenten hun dienstauto gedraaid hadden, met de bedoeling om de bestuurder te vragen wat nu precies de bedoeling was van dit vreemde tafereel, was die nergens meer te bekennen.

Motorkap was nog warm

De auto was een erf opgereden en de motorkap was nog warm, dus de bestuurder moest ergens in de buurt zijn. De politie heeft de omgeving nog doorzocht met een politiehond, maar de bestuurder werd daarbij niet gevonden.

Al snel bleek dat de eigenaar van de bestelauto eerder veroordeeld was voor meerdere diefstallen. Daarom besloten de agenten de auto, aanhangwagen en het trekkertje in beslag te nemen voor onderzoek. Navraag in de buurt leerde dat de trekker eigendom was van een inwoner van Waarde. De man had nog niet eens gemerkt dat zijn trekker verdwenen was, maar deed nu toch wel aangifte van de diefstal.

In de boeien geslagen

Toen de politie genoeg bewijs had verzameld voor een zogenoemde aanhouding buiten heterdaad, werd de 45-jarige man uit Stad aan 't Haringvliet in de boeien geslagen. Dat gebeurde gistermiddag bij een bedrijf aan de Mon Plaisir in Etten-Leur.

Op het terrein van dat bedrijf vond de politie ook nog lasapparatuur en een compressor die op 21 februari gestolen waren uit een bedrijf in Den Bommel. De man is meegenomen naar een politiecellencomplex. Alle gestolen goederen zijn teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars.

Voor de rechter

Tijdens het verhoor van de man ontkende hij in eerste instantie iets met de diefstallen te maken te hebben. Gaandeweg het verhoor koos hij echter eieren voor zijn geld en bekende de diefstallen alsnog. Na zijn verhoor is hij met een dagvaarding op zak in vrijheid gesteld. Hij moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter.