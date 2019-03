Jozias Boone loopt naar parcoursrecord in Bruinisse

Bij de halve marathon van Bruinisse heeft Jozias Boone uit Goes zich de snelste atleet mogen noemen. In een tijd van 1:17.31' was hij ruim vier minuten sneller dan Niels Goudswaard uit Zierikzee. Ook de derde plaats was weggelegd voor een Zeeuw; Peter Meeuwsen uit Krabbendijke. Bij de dames was Liesbeth Steendijk uit Nieuwerkerk de snelste van de middag.