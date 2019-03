Hoek verliest doelpuntrijk duel van Jong Groningen en lijdt derde nederlaag op rij

Trainer Hugo Vandenheede van Hoek (foto: Orange Pictures)

Hoek kende een dramatische start van de wedstrijd tegen Jong FC Groningen. Binnen tien minuten lag de bal al twee keer achter doelman Vin Vercouteren, die nog altijd de geblesseerde Jordi de Jonghe vervangt. In de vierde minuut zorgde Thijs Dallinga voor de openingstreffer en vijf minuten later tekende Daniël Bouman al voor de 0-2 voor de talenten van profclub FC Groningen. Tot slot van de rampzalige tien minuten aan het begin van de wedstrijd kreeg verdediger Gert-Jan van Leiden ook nog geel van scheidsrechter Harold van de Ketterij uit Goes wegens commentaar op de leiding.

Weinig gevaar

Hoek moest dus snel in de achtervolging, maar slaagde daar voor rust amper in. Sven Mbikulu was nog het dichtst bij de aansluitingstreffer, maar hij schoot op aangeven van Fabian Wilson over. Vlak voor rust werd Hoek uit een vrije trap van Impens nog gevaarlijk, maar de keeper pakte zijn inzet.

Snel beslist

Trainer Hugo Vandenheede bracht in de rust Thomas van Renterghem en Daniel Akindayini in het veld voor Gert-Jan van Leiden en Kyle Doesburg, maar veel beter ging het niet. Met zijn tweede van de middag zorgde Dallinga zes minuten na rust voor de beslissing. Even later kreeg Jonathan Constansia geel voor commentaar op de leiding, waardoor hij net als Van Leiden volgende week geschorst is.

Opleving

In de laatste twintig minuten wist Hoek zich nog op te richten. Eerste zorgde Ruben de Jager voor de 1-3 namens Hoek, maar vier minuten later bracht Hardijk de marge weer op drie voor Jong FC Groningen. Door goals van opnieuw De Jager (84) en Van Renterghem (86) werd het nog heel even spannend, maar toch verloor Hoek voor de derde keer op rij.

Scoreverloop

0-1 Thijs Dallinga (4)

0-2 Daniël Bouman (9)

0-3 Thijs Dallinga (51)

1-3 De Jager (74)

1-4 Matthijs Hardijk (78)

2-4 Ruben de Jager (84)

3-4 Thomas van Renterghem (86)

Opstelling Hoek

Vin Vercouteren, Fabian Wilson, Gert-Jan van Leiden, Kim van den Bergh, Karim Bannani, Reguillo Vandepitte, Jonathan Constansia, Rik Impens, Ruben de Jager, Kyle Doesburg, Sven Mbikulu (Wijkhuijs/63).