Sloop van stukje nostalgie in Terneuzen, maar Rinus vindt 't allemaal geweldig!

Op de sloop komen een aantal nieuwsgierige Terneuzenaren af, die het bouwwerk niet alleen kennen als uitkijkpunt, maar ook als radartoren langs de overs van de Westerschelde. Een van de nieuwsgierigen is Rinus van Slooten, die zijn geluk niet op kan vandaag. Hij reist voor zijn hobby het hele land door om grote kranen en zware machines aan het werk te zien.

Twee mannen slaan de ontmanteling van de toren van een afstandje gade. De ene had net de krant van vandaag naar zijn zoon gebracht en is uit nieuwsgierigheid gestopt en de ander (ze willen liever niet bij naam genoemd worden) is er speciaal voor op zijn fiets gestapt.

'Goedkoper'

Ze snappen niet zo goed waarom de toren wordt gesloopt. "Waarom wordt ie niet verplaatst? Ze zeggen dat het te duur is, maar de gemeente wil op de Scheldeboulevard juist een uitkijktoren bouwen. Dan was dit gebouw daar toch uitermate geschikt voor geweest? Nog goedkoper ook. Dat weet ik zeker."

De man die speciaal voor de sloop op de fiets is gestapt, heeft de toren nog helpen bouwen in een fabriek in Sluiskil. Het doet hem wel een beetje pijn om te zien hoe de toren slachtoffer is van de grijpgrage armen van de sloopkranen.

Te laat

Hij is wel te laat, merkt hij op. Het is tegen half twaalf als hij de Westsluis is. Vier uur eerder is de opbouw al gesloopt. De restanten liggen verspreid over vier containers. Klaar om op transport te gaan. Niet naar de Scheldeboulevard, zoals de man had gehoopt, maar naar de afvalverwerking.

