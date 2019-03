Forum Sport met tien man voorbij aan Kloetinge

Marcel Lourens aan het coachen bij Kloetinge (foto: Ron Quinten)

Kloetinge is momenteel nog volop in de race voor het kampioenschap. Om ook vanmiddag in het spoor te blijven van concurrenten Rijsoord en SHO moest het zien af te rekenen met subtopper Forum Sport. Dat de thuisploeg hier geen medewerking aan wilde verlenen, maakten ze al snel duidelijk. Mike de Graaf was het meest alert uit een corner en bracht Forum Sport op een 1-0 voorsprong. Kloetinge was niet van slag en wist binnen zeven minuten al op gelijke hoogte te komen. Daan Esser kopte een voorzet van Xander van der Poel binnen en bracht de Bevelanders zo langszij.

Na de rust liep het moeizaam bij de ploeg van Marcel Lourens. De ploeg creëerde niet veel kansen. Zelfs niet nadat Forum Sport-speler Gino Lauwers het veld moest verlaten na zijn tweede gele kaart wegens het wegtrappen van de bal. Het veldoverwicht bracht Kloetinge weinig hoop. Integendeel, het was de thuisploeg die op voorsprong kwam en de wedstrijd op slot gooide. Opnieuw was het Mike de Graaf die een ware plaag bleek voor Mitchell Braafhart. Binnen negen minuten maakte hij de 2-1 en 3-1 voor Forum Sport. Daarmee was het verzet van Kloetinge definitief gebroken.



Lourens bracht nog wel wat aanvallende spelers binnen de gelederen zoals Can Özgan en Luuk van Vossen, maar ook zij konden het niet meer omdraaien. Kloetinge heeft nu drie punten achterstand op koploper SHO. Rijsoord staat nog tussen deze twee teams in.

Scoreverloop

1-0 De Graaf (24)

1-1 Daan Esser (31)

2-1 De Graaf (61)

3-1 De Graaf (70)



Bijzonderheden: Forum Sport- speler Lauwers kreeg zijn tweede gele kaart van de wedstrijd (52) en moest het veld verlaten.

Opstelling

Braafhart, Jaap Esser (Van Vossen/70), De Jonge, Jansen, Van Vooren, Van Tiggele (Van Keulen/70), Mulder, Van den Dries, Daan Esser (Özgan/62), Janson, Van der Poel