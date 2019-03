Vrijwilligers gaan met grijper en vuilniszak zwerfafval te lijf op Landelijke Opschoondag

Echt veel is er niet op te ruimen, want de gemeente had de dag te voren de straten en dijk in Zoutelande al flink schoongemaakt. "Ja," zegt Ineke Kusse van de stichting Welzijn Zoutelande lachend. "Ze waren ons net voor, maar er is nog genoeg op te ruimen hoor!"

Het gaat dan ook met name om klein zwerfafval, zoals peuken, stukjes plastic en stukken vislijn. Vooral dat laatste is Ineke een doorn in het oog. "Die touwtjes kunnen rond de poten van vogels verstrikt raken, of erger nog ze eten het op met alle gevolgen van dien. Dat is echt heel schadelijk."

'Gewoon afval op straat'

Er doet een tiental vrijwilligers mee, niet alleen dorpsbewoners maar ook vier vakantievierders uit Gelderland. "We zitten hier in een huisje en dachten daar doen we aan mee. Want ook al staan er prullenbakken, toch gooien mensen afval gewoon op straat. Schande," zegt een van hen.

Het was vandaag alweer de zeventiende editie van de Landelijke Opschoondag en deze editie deed er een recordaantal vrijwilligers aan mee. Maar liefst 200.000 mensen hebben meegedaan aan alle opruimacties om zwerfafval op te ruimen.

4.300 opschoonacties

Buurtbewoners, bedrijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, verenigingen en gemeenten uit het hele land organiseerden bij elkaar zo'n 4.300 opschoonacties, zoals deze in Zoutelande. Vorig jaar waren dat er nog 2.500 vorig jaar. Organisator van de Opschoondag is de stichting Nederland Schoon.