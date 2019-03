Hoek trekt Roycel James aan, Bannani tekent bij

Roycel James verruilt GOES voor Hoek (foto: Omroep Zeeland)

James speelt dit seizoen voornamelijk als linksback bij GOES, maar kan ook als linker centrale verdediger uit de voeten. Hij speelde in de jeugd van Sparta Rotterdam en verwisselde de afgelopen jaren regelmatig van club. Dit seizoen kwam hij in het nieuws, omdat hij was opgestapt bij GOES wegens onenigheid over betalingen. Niet veel later sloot hij toch weer aan bij de selectie van trainer Rogier Veenstra. Hij is de tweede speler van GOES die overstap naar Hoek. Erwin Franse bewandelt dezelfde weg.

Clubs Roycel James

vanaf seizoen 2011/2012 2011/2012 Jong Sparta 2012/2013 Hoek 2013/2014 GOES 2014/2015 VC Vlissingen 2015/2016 VC Vlissingen 2016/2017 VC Vlissingen 2017/2018 Halsteren 2018/2019 GOES 2019/2020 Hoek

Karim Bannani (foto: Orange Pictures)

Naast de komst van James maakte Hoek bekend dat Karim Bannani ook volgend seizoen voor de club speelt. Bannani was vorig seizoen nog prof bij FC Dordrecht en sloot aan bij Hoek toen hij geen nieuwe club in het betaald voetbal kon vinden. Nu heeft de verdediger uit Terneuzen zijn contract met een jaar verlengd.