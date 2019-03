Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 23 maart

(foto: OZ)

Derde Divisie

Hoek is lange tijd kansloos tegen Jong FC Groningen, maar de ploeg van Hugo Vandenheede komt toch nog dichtbij een punt. Dat laatste is net iets teveel gevraagd en daardoor lijdt de ploeg alweer haar derde nederlaag op rij.

Stand Derde Divisie

Hoek blijft ondanks de verliespartij op de vierde plaats. Door het winnen van een periodetitel is de ploeg al zeker van het spelen van de nacompetitie.

Lees ook:

1e klasse B

Kloetinge verspeelt belangrijke punten in de strijd om het kampioenschap. De ploeg van Marcel Lourens verliest met 3-1 van Forum Sport, dat bijna de gehele tweede helft met een man minder moest spelen. Het verschil tussen SHO, dat op de eerste plaats staat, en Kloetinge is nu drie punten. De Meeuwen zit dieper in degradatienood na een 2-0 nederlaag bij Brielle.

Lees ook:

2e klasse C

Oostkapelle verspeelt de koppositie door de thuisnederlaag tegen Arnemuiden en de winst van Terneuzense Boys bij Tholense Boys. De doelpunten voor Arnemuiden werden gescoord door Joey Dos Santos (2x) en Ronaldo Meijer (2x). Bij Terneuzense Boys was Niek Hamelink de matchwinner.

3e klasse A

Luctor Heinkenszand haalt net niet de dubbele cijfers tegen Bevelanders. Jannick Rentmeester en Martijn Simonse scoren beide 2 keer voor de fusieclub.

3e klasse B

WHS is een maatje te groot voor Smerdiek. Arvin de Witte, die volgend seizoen naar hoofdklasser Halsteren vertrekt, maakt drie treffers voor de ploeg uit Sint-Annaland. De andere Zeeuwse teams uit de competitie kenden een minder goede zaterdagmiddag.

4e klasse A

In de spannende strijd om de titel neemt de combinatieploeg Hoedekenskerke/Kwadendamme de koppositie over van Lewedorpse Boys. Ook laagvlieger Cadzand weet weer eens te winnen en ziet het verschil met Spui slinken naar een punt.

4e klasse B

Duiveland heeft de ruime voorsprong die het had op De Westhoek met nog twee extra punten vergroot. Die laatste ploeg komtm in eigen huis niet langs SPS waardoor het verschil nu twaalf punten is. Duiveland klopt Vrederust met 3-0. Opvallend is dat de veelscorende spitsen Joran Maliepaard en Ronald Zwager allebei het net niet weten te vinden.

1e klasse A Vrouwen

De dames van IJzendijke blijven meedoen in de subtop na een knappe zege op IJFC.

2e klasse B Vrouwen

Sparta/JVOZ houdt het spannend, want de ploeg van trainer Niels Slager verliest de topper van SC Monster met 3-4 maar blijft wel koploper op doelsaldo.

3e klasse C Vrouwen

MZC'11 en FC Axel winnen, DKS'17 lijdt een nederlaag. FC Dauwendaele is niet in actie gekomen.



Lees ook: