Einde zegereeks DZK betekent titel voor concurrent

Waterpoloclub De Zeeuwse Kust (DZK) uit Vlissingen is er niet in geslaagd koploper BZ & PC te trakteren op een nederlaag. De ploeg uit Bodegraven was in het Vrijburgbad met 7-8 te sterk en is daarmee kampioen. DZK blijft met lege handen staan. Ondanks een mooie reeks van tien overwinningen op rij.