Auto slaat over de kop bij Kerkwerve

De auto reed rond 03:15 uur uit de richting van Burgh-Haamstede en raakte bij het gehucht Moriaanshoofd van de weg. Het voertuig kwam op z'n kop tot stilstand.

Een motoragent zag dat het ongeluk was gebeurd en dat de bestuurster op eigen kracht uit het voertuig was gekomen. De vrouw, een 23-jarige Zierikzeese, had op het oog lichte verwondingen. De vrouw is voor onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis. Uit een blaastest bleek dat de vrouw had gedronken. In het ziekenhuis is een bloedmonster afgenomen. Dat wordt naar het NFI gestuurd. De uitslag is nog niet bekend.