Hemelse patat in Axel: kerk wordt omgetoverd tot eethuis

Family is een franchise concept met veertig vestigingen in Nederland. Family Axel wordt de eerste vestiging in Zeeland die zal worden gerund door de familie Luitjens, die al meerdere winkels in het centrum van Axel heeft. Het moet behalve een restaurant, een gezellige ontmoetingsplek én speelparadijs worden.

"Met simpel, maar lekker eten en waar kinderen leuk kunnen spelen. Voor ieder wat wils. Daar is in Axel en omgeving behoefte aan," vertelt Mirjam Sariman van Family Axel.

Een kerk met geschiedenis

Het kerkgebouw wordt sinds 2013 niet meer gebruikt als kerk en is al zo'n vijf jaar in handen van de familie Luitjens. Het duurde dus even voordat er een nieuwe bestemming voor het grote gebouw gevonden was.

Sinds de familie Luitjens de plannen met de kerk kenbaar heeft gemaakt, wordt zij volgens Mirjam overspoeld met positieve reacties. "Mensen zijn enthousiast. Ze zijn blij dat het gebouw niet tegen de vlakte gaat, want iedere Axelaar heeft hier wel een verhaal".

De een is er getrouwd, de ander is hier gedoopt en weer een ander mocht in de pastorie komen bij de pastoor. En dat maakt het extra mooi om met de kerk aan de slag te gaan." Mirjam Sariman, Family Axel

Mooi, maar ook spannend. Want de familie Luitjens heeft nog geen ervaring in de horeca. "Het is helemaal nieuw. Daarom hebben we ook voor een franchise-formule gekozen. Dan is er een bedrijf dat ons kan ondersteunen. En we nemen mensen aan die wel ervaring hebben in de horeca. Het is spannend, maar dat vinden we juist leuk. Daar krijgen we energie van", vertelt Mirjam lachend.

Naar verwachting gaat Family Axel voor de zomer open (foto: Omroep Zeeland)

De bijzondere locatie zorgt er ook voor dat iedereen zin heeft om aan het project te werken. "Elke keer als we de kerkdeuren opendoen en naar binnen gaan hebben we dat wauw-effect. Daarom proberen we het karakter van de kerk ook zo veel mogelijk te behouden tijdens de toch wel ingrijpende verbouwing," aldus Mirjam. Daarnaast heeft iedereen in de buurt wel een herinnering bij de kerk. "De een is er getrouwd, de ander is hier gedoopt en weer een ander mocht in de pastorie komen bij de pastoor. En dat maakt het extra mooi om met de kerk aan de slag te gaan."

Met een beetje hulp van boven, moet Family Axel nog voor de zomer open zijn.