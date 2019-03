Vier rijverboden voor rijden onder invloed van alcohol of drugs

Politie-uniform (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

In Middelburg controleerde de politie een 30-jarige Middelburger op de Schroeweg. De blaastest leverder geen overtredng op, maar hij werd wel postief gestest op het gebruik van THC, de werkzame stof in hennep. Van de bestuurder is bloed afgenomen door een GGD-arts. Hij heeft een rijverbod gekregen van 24 uur.

Even verderop, op de Torenweg, zagen agenten een auto rijden waarvan het leek dat de bestuurder gedronken had. De 48-jarige bestuurster uit Vlissingen had ruim drie keer te veel gedronken, ze blies 740 ug/l. De vrouw moest haar rijbewijs inleveren.

Goes

Een 27-jarige Terneuzenaar werd op de Nobelweg in Goes gecontroleerd. Hij moest een speekseltest doen. Die test gaf aan dat hij onder invloed was van THC. Er is ook bloed afgenomen, dat wordt onderzocht. Deze Terneuzenaar heeft een rijverbod gekregen.

En ook in de Middelburgsestraat werd een automobilist betrapt. Hier ging het om een 32-jarige man uit Colijnsplaat. Uit de speelkseltest bleek dat hij onder invloed reed van (meth)amfetamine en THC. Ook zijn bloed wordt onderzocht. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en mag dus voorlopig niet meer in zijn auto rijden.