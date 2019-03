Organisatie zet streep door Hele van Renesse

De Hele van Renesse gaat in 2019 niet door (foto: Arjan Schotanus)

Aan de Hele van Renesse mogen van Staatsbosbeheer maximaal 150 atleten meedoen. "Omdat de wedstrijd anders te belastend is voor de natuur en vogels worden gestoord tijdens het broedseizoen", legt organisator Cor Muller uit. "Dat betekent voor ons dat we teveel kosten maken met zo weinig deelnemers en we geld toe moeten leggen. Met 150 mensen aan de start willen we onze nek nog wel uitsteken, maar er zijn nu ook nog maar tachtig inschrijvingen. Dat is de belangrijkste reden dat we hebben besloten het niet te doen."

Halve van Renesse

De afgelasting betekent niet dat er op 19 mei niet door de Schouwse natuur gelopen zal worden. De Halve van Renesse (21,1 kilometer) gaat wel gewoon door. "Op die afstand hebben we weer honderden inschrijvingen en met de mensen die mee zouden doen aan de hele marathon zullen er nog wel wat bijkomen", verwacht Muller. "Voor de toekomst wil ik kijken of we toch nog een langere afstand kunnen organiseren. Dan denk ik aan ongeveer 30 kilometer."

Een trail is een hardloopwedstrijd over grotendeels onverhard terrein. Vaak is dit heuvelachtig terrein met grotere afdalingen en stijgingen.

Concurrentie

Muller merkt dat zijn wedstrijd meer concurrentie heeft dan vroeger. "In het begin kwamen mensen naar Renesse, omdat er niet zoveel trails waren. Tegenwoordig worden er een heleboel trails georganiseerd."