GOES klopt Quick'20 en behoudt maximale score in derde periode

Invaller Ray Kroon scoort de 0-4 voor GOES (foto: Orange Pictures)

GOES kende een flitsende start in Oldenzaal. Al na twee minuten opende Erwin Franse de score door een voorzet van Tim de Winter binnen de werken. Kort hierna kreeg Quick'20 een kans op de gelijkmaker, maar GOES bleef de betere ploeg. De Bevelandse formatie kreeg meerdere kansen op 0-2, Franse was met het hoofd dichtbij zijn tweede treffer, maar het was Mart de Kroo die de tweede goal van GOES maakte. Hij schoot hoog in het dak van het doel op aangeven van Jelle Klap.

Voor rust beslist

Daar bleef het in de eerste helft niet bij. Steve Schalkwijk zorgde na een assist van Remon de Vlieger voor de derde treffer van GOES, waardoor de tweede helft een formaliteit werd.

Na rust creëerde GOES een stuk minder kansen. Mart de Kroo kreeg een grote kans op de 0-4, maar miste. Vlak voor tijd werd de vierde treffer van GOES alsnog gescoord door invaller Ray Kroon. Hij verzorgde de slagroom op de taart na een makkelijke middag voor GOES in Oldenzaal.

Derde periode

De derde overwinning op rij voor GOES betekent ook dat de ploeg bovenaan blijft staan in de derde periode. De club heeft nu negen punten uit drie wedstrijden.

Rogier Veenstra en Steve Schalkwijk zijn blij na de zege op Quick'20 (foto: Orange Pictures)

Veenstra gaat met GOES voor periodetitel

Scoreverloop

0-1 Erwin Franse (2)

0-2 Mart de Kroo (26)

0-3 Steve Schalkwijk (34)

0-4 Ray Kroon (89)

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Jelle Klap, Jarreau Manuhuwa, Sherief Tawfik, Jop Dekker (Klaas van Hecke/61), Tim de Winter, Ruben Hollemans, Remon de Vlieger, Erwin Franse, Steve Schalkwijk, Mart de Kroo (Ray Kroon/72)