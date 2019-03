Vlissingen verliest eerste duel onder Schouten

Thijs van Pol (links) was de plaaggeest van VC Vlissingen. Hier is hij in duel met Jiri van den Hemel (foto: Orange Pictures)

VC Vlissingen kreeg het al vroeg in de wedstrijd moeilijk; Gemert kwam na vijf minuten op 1-0 door Van Pol, en nog voor de eerste helft halverwege was moest Schouten noodgedwongen twee keer wisselen. Na tien minuten moest Sofian Bousantouh naar de kant, hij kwam verkeerd neer bij een duel en moest naar het ziekenhuis voor verdere hulp. Zijn vervanger was Samarony Goossens. Enkele minuten later staakte Vjeko Krezo de strijd, zijn arm raakte uit de kom. Voor hem kwam Etienne Mallie. Het leek erop dat Vlissingen tot de rust stand kon houden, maar luttele seconden voor het einde van de eerste helft kopte Gemert-verdediger Brugmans de 2-0 binnen.

De goal vlak voor rust leek Vlissingen te hebben gebroken, want in de tweede helft was Gemert niet meer tegen te houden. Van Pol scoorde nog tweemaal en ook Brugmans kon nog een keer scoren. Hij zorgde met zijn tweede treffer van de middag voor de 5-0 eindstand. Bijzonder detail is dat invaller Mallie in de 82e minuut nog uitviel, hij werd door tweede keeper Dion Aerssens als veldspeler vervangen.



Concurrent De Meern verloor met 3-2 van Groene Ster, waardoor Vlissingen geen terrein verliest in de strijd tegen directe degradatie.

Scoreverloop:

1-0 Van Pol (5)

2-0 Brugmans (45)

3-0 Van Pol (65)

4-0 Van Pol (75)

5-0 Brugmans (81)







Opstelling Vlissingen: Ben Sellam, Van den Hemel, Krezo (Mallie/23, Aerssens/82), Milton Roemeratoe, Tukker, Renzo Roemeratoe, Gooding, Wolff, Bousantouh (Goossens/10), Abdenbi, Pattinama