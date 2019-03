Delta Sport/EOC degradeert ondanks overwinning

De wedstrijd tussen Delta Sport/EOC en Hellas 3 was voor de Zeeuwse ploeg de laatste strohalm in de Tweede divisie. Bij verlies zou de Zeeuwse ploeg sowieso degraderen. Bij winst was het afhankelijk van andere resultaten om nog in de 2e divisie te blijven.

Delta Sport/EOC begon de wedstrijd met een valse start. Na tien minuten spelen stond het 2-5 voor de Haagse tegenstander. Via twee countertreffers van Ruben Bos wist de ploeg van John Jansen zich te herstellen en bracht het verschil terug naar een doelpunt.

Acht minuten voor rust kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd. Na een fase waarin Delta Sport/EOC even met een man meer speelde, ging de Zeeuwse club met een 15-10 voorsprong rusten.

Na rust scoorde Delta Sport/EOC slechts negen keer maar wist wel met 24-20 te winnen. Hierdoor had de Zeeuwse ploeg nog een sprankje hoop op lijfsbehoud als concurrent Snelwiek zou verliezen. Dit gebeurde echter niet, waardoor het avontuur van Delta Sport/EOC in de 2e divisie is afgelopen.