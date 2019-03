Uitslagen amateurvoetbal 24 maart

GOES heeft de derde zege op rij geboekt in de Derde Divisie, waardoor het de 100% score in de derde periode vasthoudt. VC Vlissingen-trainer Johan Schouten beleefde geen fijn debuut bij Gemert, waar hij een ruime nederlaag leed en drie spelers geblesseerd zag uitvallen. Sluis verspeelde de koppositie in 5e klasse.