Broers van Dijke één en twee bij Elitedebuut in Berlicum

Broers Tim en Mick van Dijke zijn bij hun mountainbike-debuut op Elite-niveau gelijk de twee bovenste plekken geëindigd. Tim was in Berlicum vijf seconden sneller dan zijn broer, die maar liefst anderhalve minuut voor de nummer drie eindigde. "We hadden hier wel op gehoopt, maar niet op gerekend" zei Mick van Dijke.