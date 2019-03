Jan Siebelink was vanmiddag even belangrijker dan de zon

Verhulst kent Jan Siebelink goed. Jan Siebelink woont in Ede, de gemeente waar René Verhulst nu burgemeester is. De twee hebben elkaar al meerdere keren gesproken en kennen elkaar naar eigen zeggen goed. Zo goed dat ze elkaar mogen tutoyeren.

Formatie

De afspraak om Jan Siebelink te interviewen stond al langer in de agenda van Verhulst, maar had achteraf gezien niet op een beter tijdstip kunnen plaatsvinden. Afgelopen week is de oud-burgemeester van Goes door Jo-Annes de Bat van het CDA gevraagd om informateur te worden in Zeeland. in die rol onderzoekt welke partijen er samen een coalitie kunnen vormen in gedeputeerde staten.

Zaterdag heeft hij de eerste vijf partijen gesproken, morgen volgen de overige partijen. Veel wil Verhulst niet zeggen over die gesprekken, wel dat het 'vruchtbare gesprekken' waren. Gisteren heeft hij met CDA, SGP, VVD, PvdA en de ChristenUnie gesproken. René Verhulst verwacht dat hij morgenmiddag meer kan zeggen dan dit.

Als burgemeester is Verhulst gewend om geïnterviewd te worden, maar het kunstje om nu zelf het gesprek te leiden, heeft hij afgekeken:

Ik ben genoeg geïnterviewd, om te weten hoe 't nu werkt