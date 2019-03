Van Anrooij zevende in debuut Nations Cup

Shirin van Anrooij (foto: Omroep Zeeland)

In de eendaagse wedstrijd Trofeo Binda wist Shirin van Anrooij mee te springen in de kopgroep. In een harde wedstrijd waar veel geklommen moest worden, hield de Zeeuwse renster zich prima staande.

Na ruim 69 kilometer koers zat Van Anrooij nog steeds in de kopgroep en kon zich gaan opmaken voor de eindsprint. In die sprint zag ze de Amerikaanse Megan Jastrab naar de overwinning sprinten. Zelf pakte Van Anrooij de zevende plek in haar debuut in de Nations Cup, het hoogste niveau voor rensters tot 23 jaar.