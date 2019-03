Bloeiende krokussen brengen dodendraad tot leven

De bloemen staan er prachtig bij vindt ook Willy Verschraeghen uit Koewacht. Hij is vrijwilliger bij de projectgroep Dodendraad. "Mensen reageren heel enthousiast op het witte lint van bloemen maar niet iedereen weet precies wat het symboliseert."

Vorig jaar was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog ten einde kwam. Toen de wapenstilstand getekend was, kon de Dodendraad afgebroken worden. Ter herinnering aan die verschrikkelijke grensversperring werd in het najaar van 2018 langs de Nederlands-Belgische grens werd een lint van honderdvijftigduizend witte krokussen geplant door schoolkinderen uit de buurt.

De Dodendraad was een 350 kilometer lange elektrische grensversperring uit de Eerste Wereldoorlog langs de Belgisch-Nederlandse grens. Op de draad stond 2.000 Volt. De stroomdraad werd door de Duitsers neergezet vluchtende Belgische oorlogsvrijwilligers en spionnen tegen te houden. De draad liep van het Belgische Knokke tot het Duitse Aken. Vaak door dorpskernen heen, zoals in Clinge en Koewacht. De draad heeft honderden mensen het leven gekost.

