Verplicht vrijwilliger voelt zich thuis bij Emmaus in IJzendijke

Olga is zeventig jaar. Zij is in verzorgingscentrum Emmaus in IJzendijke twee middagen per week te vinden. Ze helpt mee met bloemschikken, quizzen, liedjes zingen uit de oude doos, sjoelen en bingo. Al is meehelpen misschien nog voorzichtig uitgedrukt. Olga runt de middagen. Ze is er bij de voorbereiding, de middag zelf en het opruimen. En dan ook nog met Pasen en Kerst om de ruimtes te versieren en weer op te ruimen.

Dringend verzoek

Twaalf jaar terug ging ze wonen in Waterlandkerkje en kreeg ze een uitkering. Vanuit de gemeente kwam daarbij het dringende verzoek om ook als vrijwilliger aan de slag te gaan. Het werd verzorgingshuis Emmaus. "De mensen hier zijn zo dankbaar. Dat laten ze na elke activiteit weer weten. Dat is zo waardevol om te voelen."

Het zijn de kleine dingen...

Het belangrijkste van heel het werk zit hem volgens Olga in de kleine dingen. "Als ik de mensen kom ophalen, maak ik altijd even een praatje. Je merkt aan alles dat ze daar dan blij mee zijn. Dat je daar de moeite voor neemt."

Deze dinsdagmiddag is het bloemschikken. De zaal is gevuld met dames en één man zit aan de koffie. Olga heeft nauwelijks tijd voor een bakje. De oases moeten in het water, de narcissen en rozen geknipt en eerlijk verdeeld worden.

Lastig vindt ze het werk niet. "Het voelt prettig jezelf nuttig te maken." Wat er dan wel moeilijk is? Soms de dood. "Met de één heb je meer dan met de ander. Maar het blijft dagen bij je als iemand is overleden met wie je een goede band had."

Olga de Vos zou het vrijwilligerswerk niet meer kunnen en willen missen, ook al begon het ooit verplicht (foto: Omroep Zeeland)

Mannen meer dan welkom

Gemiddeld doet 34 procent van de Zeeuwse volwassenen vrijwilligerswerk. Dat blijkt uit cijfers van het ZB Planbureau uit 2017. Mensen als Olga zijn onmisbaar geworden. Niet alleen in de zorg, maar ook bij de scouting en badminton. ZorgSaam, de instelling waar Emmaus onder valt, kan op elke locatie wel een Olga gebruiken. "Of een man, voor de klusjes", lacht Olga.

Of ze hier over een aantal jaren ook zit, maar dan niet als vrijwilliger? "Dat denk ik niet nee. Ik hoop dit werk nog lang te kunnen blijven doen."

Dan is het tijd om alles weer op te ruimen. Olga pakt geroutineerd de restjes blaadjes en narcissen op en legt ze op een dienblad. Een tweede bakje koffie is er nog niet van gekomen.