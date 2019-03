Zeeland Wordt Wakker 25 maart 2019: beroving, dodendraad en vrijwilliger

Een beroving op klaarlichte dag op het Rimmelandplein (foto: Google Maps)

Beroving

Twee jongens van 15 en 16 jaar zijn zaterdag op klaarlichte dag beroofd in het speeltuintje op het Rimmelandplein in Goes. De politie is op zoek naar getuigen.

Dodendraad krokussen in volle bloei (foto: Omroep Zeeland)

Dodendraad

Ze staan voor het eerst in bloei: de krokussen die vorig jaar oktober zijn geplant langs de Nederlands-Belgische grens. Een lang wit lint van krokussen markeert de plek waar tijdens de Eerste Wereld oorlog de Dodendraad stond.

Olga de Vos zou het vrijwilligerswerk niet meer kunnen en willen missen, ook al begon het ooit verplicht (foto: Omroep Zeeland)

Zorginstellingen snakken naar meer Olga's

Het was eerst verplicht, maar na 12 jaar is Olga de Vos uit Waterlandkerkje vrijwilliger bij zorgcentrum Emmaus in IJzendijke. Meer vrijwilligers zoals Olga zijn meer dan welkom.

Een zonnige en blauwe sluier bij `s-Heerenhoek (foto: Piet Grim)

Het weer

Flink wat zon, maar verspreid ook een paar maartse buien, mogelijk met hagel en een lokale klap onweer. Een aan zee soms harde noordwestenwind en middagtemperaturen tot 10 graden.