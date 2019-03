Duizenden euro's uit kluis scholengemeenschap Nehalennia gestolen, beelden in Opsporing Verzocht

Opsporing Verzocht (foto: Facebook Opsporing Verzocht)

Van één van de vermoedelijke daders zijn duidelijke camerabeelden beschikbaar. In en rond de school hangen diverse camera's. Deze beelden worden dinsdag in Opsporing Verzocht vertoond.

Veel geld in de kluis

Volgens Monique Wagensveld, locatiedirecteur Nehalennia Breeweg moeten de daders geweten hebben dat er veel geld in de kluis lag. "Normaal ligt er nooit zoveel geld in de kluis, maar nu wel. Dat had te maken met het kerstgala dat net voor de kerstvakantie had plaatsgevonden. De inkomsten van de kaartjes voor die avond lagen nog in de kluis."

De diefstal kwam aan het rollen toen een buurvrouw van de school op dinsdag 8 januari allerlei spulletjes die ze in de tuin had gevonden naar de school kwam brengen. Het bleek te gaan om spulletjes uit de kluis. Blijkbaar hadden de inbrekers daar geen interesse in en deze weggegooid.

Voorkennis

Locatiedirecteur Monique Wagensveld en een aantal collega's hebben de camerabeelden bekeken, maar geen van allen herkende de daders hoewel één van hen heel duidelijk in beeld is. "We denken dus dat het niet om een leerling of oud-leerling gaat, maar het moet wel iemand met voorkennis zijn geweest. De kluis is met een sleutel opengemaakt waarvan weinigen weten waar die verstopt ligt."

Op de camerabeelden is te zien hoe eerst één man de school in loopt en tien minuten later met een kratje weer vertrekt. Ongeveer een uur later, als de schoonmakers weg zijn, komt de man opnieuw de school binnenlopen, maar nu met iemand bij zich.

Deur dicht

De school laat weten de deur niet meer open te laten staan in de avonduren tijdens cursussen of andere activiteiten. De uitzending van Opsporing Verzocht is morgen om 20.35 uur op NPO 1.