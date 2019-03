Wie heeft vijf euro over voor de luchtwachttoren in Koewacht?

Voor vijf euro word je al vriend van de stichting. Dat dat bedrag zo laag is, heeft een reden, vertelt Pol van de Vijver van de stichting. "We willen laten zien dat er vanuit de bevolking maatschappelijk draagvlak is. Daardoor hopen we vervolgens subsidies binnen te krijgen. Dus eigenlijk is het een klein visje om grote vis binnen te halen."

Mensen kunnen niet alleen doneren om de luchtwachttoren te redden, ze mogen ook meedenken over een bestemming. "Dat mag zo zot zijn als je maar wilt", zegt Van de Vijver. "Om de toren te conserveren en er vervolgens niks mee te doen, dat heeft weinig zin."

In 1950 richtte de Koninklijke Luchtmacht het Korps Luchtwachtdienst op. De radar kon weinig informatie geven over vliegtuigen die lager vlogen dan 1.500 meter. Deze blinde hoek van het luchtruim moest met oog en oor worden bewaakt. Daarom werden luchtwachtposten ingericht. In Zeeland waren dat er 21. De onderling afstand van deze luchtwachtposten was maximaal zestien kilometer. Een vliegtuig kon je namelijk op acht kilometer afstand horen. Nederland werd in acht sectoren verdeeld. Zeeland hoorde bij Sector 3 met het hoofdkwartier in Breda. In Zeeuws-Vlaanderen waren drie kringen van steeds drie luchtwachtposten.

De stichting wil de toren sowieso gebruiken om uit te leggen wat zich daar in de jaren '50 heeft afgespeeld. "Overigens is er nooit een vliegtuig uit het Oostblok gespot, dus het hele netwerk is achteraf gezien wat dat betreft zinloos geweest", lacht Van de Vijver. "Maar het is nu een heel mooi tastbaar beeld van wat er in die Koude Oorlog gebeurde."

Er is ongeveer 100.000 euro nodig om de toren op te knappen. "In de toren zit betonrot, de toegangsdeur moet vervangen worden en de traptreden zijn rot. Daarom moet een stelling geplaatst worden en dat is duur", zei historicus Willy Verschraegen in een eerder interview.

