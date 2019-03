Cijfers vliegveld Midden-Zeeland steil omhoog

Het wordt steeds drukker op Midden-Zeeland (foto: Aerolin B.V.)

Daarmee boekt het vliegveld een winst van 22,7 procent in één jaar, een prestatie die in de afgelopen twintig jaar niet eerder werd geleverd. Integendeel: in die periode daalde het aantal vliegbewegingen (eerst 35.000) bijna ieder jaar, alleen in 2006 en 2009 waren er kleine oplevingen.

Leerlingen

Vluchten met privévliegtuigjes vormen met 11.000 het leeuwendeel van de vliegbewegingen op Midden-Zeeland. De grote groei van het afgelopen jaar is evenwel te danken aan de mensen die willen leren vliegen: het aantal vliegbewegingen vanwege lesvluchten steeg in één jaar van 5.000 naar 8.000.

Ook is er een groei van de rondvluchten vanaf Midden-Zeeland, parachutespringvluchten en vluchten om zweefvliegtuigen te slepen.

Verharding

De start- en landingsbaan van Midden-Zeeland werd in 2017 verhard. Het vliegveld had toen 25 jaar op deze aanpassing gewacht. De nieuwe baan werd in september 2017 in gebruik genomen. Hierdoor kan het vliegveld langer open blijven en is er in natte periodes minder schade aan de baan. Toch komt de toename niet helemaal voor rekening van de nieuwe startbaan: ook in de rest van Nederland worden de kleinere vliegvelden steeds intensiever gebruikt.