Geen drugs in gedumpte vaten Oud-Vossemeer

Drugsvaten aangetroffen bij Oud-Vossemeer (foto: HV Zeeland)

De vaten werden zondagochtend gevonden in een sloot aan de Vrijberghsedijk bij Oud-Vossemeer. Er werd rekening gehouden met chemisch drugsafval van een laboratorium dat xtc produceert. Na onderzoek van de inhoud en de labels, blijkt dat het gaat om afval van een boer of garagebedrijf. Een gespecialiseerd bedrijf heeft in samenwerking met waterschap Scheldestromen de vaten verwijderd.

Aangezien het om een illegale afvaldumping gaat, doet een speciaal Milieuteam van de politie verder onderzoek.

