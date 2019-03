Knooppunt Sloeweg gaat pas eind september open

Luchtfoto van de drie viaducten die samen knooppunt Sloeweg vormen (foto: Omroep Zeeland)

Voor de oplevering van het knooppunt eind september volgen nog twee weekendafsluitingen. Het verkeer wordt dan omgeleid en de laatste aanpassingen worden dan afgewerkt. De wegen bij het knooppunt moeten dan afgesloten worden.

De rijrichtingen in het project Sloeweg (foto: Omroep Zeeland)

Voordat het knooppunt Sloeweg op de schop ging, stonden er verkeerslichten op het kruispunt. Dat zorgde voor veel ergernis en vertraging. De verkeerslichten waren zo strak afgesteld, dat het doorrijden belemmerd werd. Daarom werd besloten om het kruispunt aan te pakken, maar op welke manier? Een terugblik op de ontstaansgeschiedenis:

2016

De plannen om het kruispunt van de Bernardweg, de Westerscheldetunnelweg en de Sloeweg aan aan te pakken, komen moeizaam tot stand. Dat komt omdat de verbreding van de Sloeweg tientallen miljoenen meer kost dan oorspronkelijk is begroot. Het leidt tot het aftreden van verantwoordelijk gedeputeerde Kees van Beveren. De politiek is verdeeld over welke variant moet worden gebruikt voor het nieuw te bouwen knooppunt. Uiteindelijk wordt eind 2016 de duurste variant met drie viaducten van ruim 20 miljoen euro gekozen.

2017

Er komt toch nog kritiek op de keuze van het ontwerp. Het verkeer moet op twee punten links uitvoegen en dat voldoet niet aan de kwaliteitseisen van Rijkswaterstaat, die de weg moet gaan beheren. Uiteindelijk bereiken de provincie en Rijkswaterstaat een akkoord over aanpassingen om die problemen te verhelpen. Dat kost 400.000 euro. Dat geld wordt betaald uit een het ingecalculeerde extra budget voor onverwachte uitgaven. Het totaalbedrag gaat daardoor vooralsnog niet omhoog. Voor de aanleg van het kruispunt is nu 20,1 miljoen uitgetrokken.

2018

De bouw van het knooppunt begint in januari 2018. Om de doorstroming van het verkeer te bevorderen wordt een tijdelijke rotonde aangelegd op de Sloeweg. Zonder tegenslagen vordert de bouw van de viaducten gestaag.

In 2018 werd begonnen met aanpak kruispunt Sloeweg met verkeerslichten (foto: Provincie Zeeland)

