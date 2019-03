Van aangespoeld drijfhout tot echte Zeeuwse fluit

De Quelerij heeft een bedrijf aan de Productweg in Vlissingen. Samen met zijn compagnon Ruud Roelofsen bouwt en repareert hij fluiten en saxofoons. "Ik heb dus al veel ervaring met het bouwen van fluiten, maar wilde toch met iets typisch Zeeuws komen, en wat is er Zeeuwser dan een fluit gemaakt van hout dat is aangespoeld op het Zeeuwse strand?", aldus De Quelerij.

Zeeuwse knop

De bouwplaats van De Quelerij ligt vol met fluiten in verschillende soorten en maten. In eerste instantie zou je de Zeeuwse fluit dan ook niet zomaar herkennen. Wat de fluit herkenbaar moet maken is de Zeeuwse knop. "De fluit is net af, maar ik wil er nog wel een Zeeuwse knop in graveren", vertelt De Quelerij.

Instrumentbouwer De Quelerij vijlt de eerste Zeeuwse fluit (foto: Omroep Zeeland)

Bouwproces

De Quelerij laat gelijk zien hoe je nou eigenlijk zo'n fluit maakt. In zijn werkplaats, die vol staat met instrumenten van, naar zijn zeggen, beroemde artiesten, is nog een klein plekje vrij op de werkbank. Hij pakt een groot stuk hout en legt het op die plek neer. "Deze heeft mijn zoon gevonden", vertelt hij. "Dit stuk hout moet eerst op maat afgezaagd worden, daarna vijl ik hem mooi glad, én dan moeten de gaten worden geboord." Het maken van een fluit kost De Quelerij twee dagen.

Een naam

De instrumentbouwer wil in de toekomst nog veel meer Zeeuwse fluiten maken. Hij heeft hier alles al voor in huis. Op één ding na: de Quelerij heeft nog geen naam voor de fluit. "We hebben een Facebookoproep gedaan waarin we onze volgers vragen om namen te bedenken voor de nieuwe fluit. Er zijn er al een heleboel langsgekomen, maar we hebben nog geen keuze kunnen maken. Daar moeten we nog even over nadenken." Wel verklapt de Quelerij dat één naam opviel tussen de tientallen reacties: 'De Drifter'.